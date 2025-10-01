Le maître tisserand japonais Itarô Yamaguchi a passé 30 ans à confectionner des rouleaux pour illustrer Le Dit du Genji. Et il a offert ces chefs-d’œuvre à la France ! Virginie Girod échange avec Aurélie Samuel du Musée Guimet sur l’art du tissage de la soie, à l’occasion de l’exposition « À la cour du prince Genji, 1 000 ans d’imaginaire japonais ».