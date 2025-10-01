Ressources Dans la même catégorie

Documentaire De Ben Laden à Daech : 40 ans de terreur Ce documentaire retrace quarante ans de terrorisme, de l’ascension de Ben Laden et la création d’Al-Qaïda jusqu’à la naissance...

Podcast C’est quoi ça, la dé-commémoration ? Que ce soit avec le déboulonnage de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston ou celui de la statue...

Documentaire L’Occident est-il « judéo-chrétien » ? La société occidentale est-elle judéo-chrétienne ? L’historienne Sophie Bessis explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques...

Conférence Boukhara, sur la route de la soie, des épices et du thé Boukhara est une ville d’Asie centrale située au milieu d’une oasis et à proximité des grands fleuves mythiques l’Amour-Daria...

Article Du sang pour les dieux Le film Apocalypto de Mel Gibson a relancé une vieille controverse autour des sacrifices humains pratiqués en Amérique centrale,...

Documentaire Tsahal, l’armée israélienne à l’épreuve Le 7 octobre 2023, le Hamas inflige à Israël sa plus grande défaite depuis 1948. Donnant la parole à...

Conférence L’aventure du transport maritime par le vent À l’heure où le monde cherche des alternatives durables aux énergies fossiles, le retour du vent comme force motrice...

Article 10 événements méconnus mais fascinants de l’histoire de France La France, avec son histoire riche et complexe, est souvent associée à des événements célèbres tels que la Révolution...

Documentaire Dans les secrets du Vatican Le Vatican, ville-État située au cœur de Rome (Italie), est le siège de l’Église catholique romaine et la résidence...

Documentaire La guillotine, une histoire française 10 septembre 1977, il y a tout juste 40 ans, la guillotine était utilisée pour la dernière fois en...

Documentaire Donjons secrets et forteresses oubliées L’histoire des prisons et des prisonniers révèle souvent les motivations, les instincts, les plus sordides et les plus bas...

Documentaire Venise, la cité des mystères Une visite d’un Venise méconnu, à travers les différents lieux de la ville qui ont été le théâtre d’événements...

Documentaire Quelle galère ! Vous connaissez ces expressions. Mais que savez-vous des galériens ? Tenez, d’où venaient-ils ? Comment se retrouvait-on galérien ?...

Documentaire Tsiganes : le grand silence Un documentaire poignant explorant l’histoire méconnue des Tsiganes en France. Entre discriminations, luttes et héritages culturels, Le Grand Silence...

Article 4 infos insolites sur la Tour de Pise La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté...

Documentaire Birmanie : la cité aux 3000 temples La Birmanie fascine non seulement pour son histoire très riche, mais également pour son atmosphère, ses odeurs, son hospitalité....

Podcast Le Portugal : une nation entre l’Espagne et le grand large Au XXe siècle, le triple F incarne les « valeurs » du Portugal, comme les définit le régime salazariste : « Foot »,...

Documentaire L’unité italienne | Italie, l’histoire vue du ciel Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...