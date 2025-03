Documentaire

« Il y a une telle liberté dans l’air… Je suis comme un magicien concoctant des formules magiques. » Charles Lindbergh. Découvrez comment en moins d’un siècle, la technologie, le courage et la persévérance ont permis à l’Homme de passer de rudimentaires engins de bois et de toile au transport supersonique. Voici des documentaires incroyables regroupant les plus belles images tournées dès les années 1900 qui vous permettront de vivre sur le vif l’émotion des plus grandes étapes de la conquête du ciel. Dans ce documentaire, revivez les débuts de l’aviation. C’était le temps des acrobates, des fous de génie et des machines extraordinaires. Les hommes importants de cette époque : Léonard de Vinci, les frères Mongolfier, Otto Lillienthal, Clément Ader, les frères Wright, Santos Dumont, Louis Blériot, Glenn Curtis, Harriet Quimby, Charles Nungesser » l’homme de fer », Von Richthoffen » le Baron Rouge », Georges Guinemer, Charles Lindberg