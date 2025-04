Podcast

Le mot de Cicéron sur l’histoire maîtresse de vie et de vérité est bien connu. Il a traversé les âges et a été repris, adapté, reformulé par de nombreux penseurs. Descartes affirmait ainsi : « Je ne vois pas que l’histoire puisse servir à autre chose qu’à nous apprendre à bien juger du présent et à prévoir l’avenir. » Voltaire, de son côté, estimait que l’histoire était une philosophie de l’action. Quant à Kierkegaard, il mettait en lumière la complémentarité entre la projection vers l’avenir et la compréhension du passé : « La vie doit être vécue en regardant vers l’avenir, mais elle ne peut être comprise qu’en se retournant vers le passé. » Au cours de cette émission, le journaliste et historien Guillaume Perrault évoque le rôle de l’histoire dans nos sociétés : comment contribue-t-elle à forger une identité collective ? Dans quelle mesure nous permet-elle de comprendre les structures et les dynamiques de notre société actuelle ? L’histoire est-elle un antidote contre les idéologies ?