Pour ce nouvel épisode, Histoires d’Histoire va s’intéresser à la fiscalité calédonienne. L’histoire des impôts en Nouvelle-Calédonie n’est pas récente. L’institutionnalisation des impôts en Nouvelle-Calédonie a suivi l’acte de prise de possession en 1853. Du régime de l’indigénat et de l’instauration de l’impôt de capitation à l’arrivée tardive de l’impôt sur le revenu, nous vous proposons de suivre la longue et dense histoire des impôts, qui a évolué en même temps que le pays pour se calquer, au fur et à mesure, sur le modèle français métropolitain.