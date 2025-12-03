Depuis ses origines, le château de Versailles a énormément évolué. Construction d’ailes, modification des façades, édification de la fameuse Galerie des Glaces, ajout des écuries, de bâtiments, et de la Chapelle Royale…
Depuis ses origines, le château de Versailles a énormément évolué. Construction d’ailes, modification des façades, édification de la fameuse Galerie des Glaces, ajout des écuries, de bâtiments, et de la Chapelle Royale…
Ce talk aborde le thème de l’invisibilisation des femmes et de leur lumière dans différents domaines. Laura Lesueur partage...
L’histoire mondiale, telle qu’elle est souvent enseignée dans les manuels scolaires occidentaux, a tendance à se concentrer sur une...
Depuis l’aube de l’humanité, nos ancêtres ont levé les yeux vers la voûte céleste, y cherchant des réponses, des...
Dernier épisode de notre série documentaire sur l’argent. Comment l’Europe et l’Amérique sont-elles parvenues à une monnaie papier ?...
Disponible jusqu’au 26/11/2026 L’invention la plus importante de l’histoire de l’humanité n’est pas la machine à vapeur ou l’agriculture,...
Depuis les premières lueurs de l’humanité, les chiens marchent à nos côtés comme des compagnons privilégiés, témoins silencieux de...
Découvrez aujourd’hui l’une des histoires derrière la figure mystérieuse de Saint Valentin… Une légende qui explique pourquoi le 14...
Le Jardin des Plantes de Paris, l’un des joyaux des espaces verts de la capitale française, est bien plus...
L’influence des drogues sur la création artistique, du début du XIXe siècle à aujourd’hui. Un passionnant documentaire porté par...
C’est l’histoire de l’hymne le plus chanté au monde ! Devenue hymne universel de libération et de fraternité, elle...
Napoléon Bonaparte est une figure incontournable de l’histoire mondiale, souvent entourée de mythes et de légendes. Si vous pensez...
L’expansion coloniale française débute au XVIe siècle avec l’expédition de Jacques Cartier vers les Amériques. Lorsque la France s’empare...
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’art chinois n’a subi que peu d’influences extérieures. Des œuvres du peintre italien Giuseppe Castiglione, qui...
Travaillons-nous plus ou plutôt moins aujourd’hui que nos lointains ancêtres ? Les chasseurs-cueilleurs s’en sortaient souvent avec peu d’efforts,...
L’histoire de la pomme de terre est une véritable épopée, marquée par des périodes de mépris et d’engouement. Originaire...
De François Ier à Napoléon Bonaparte, Fontainebleau a été l’une des demeures préférées des souverains français. Grâce notamment à...
Plongez dans l’histoire moussante du savon, cet essentiel de notre hygiène quotidienne dont l’origine remonte à plusieurs millénaires. De...
La Seine est un fleuve français, long de 776,6 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien et arrose notamment...
Saviez-vous qu’il existe en Allemagne un petit bout de terrain qui appartient à l’État français ? Claire Doutriaux se penche sur...
Février 2022 : sous le regard interdit des observateurs internationaux, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis plus de 3 ans,...
