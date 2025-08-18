Trois fois visitée par Platon, la Sicile fut un des cœurs battants de la koiné grecque (la langue commune), une province nourricière par le blé et par le savoir pour le monde romain, l’avant-garde de la reconquête sur les «barbares» pour les Byzantins, une terre célébrée par les poètes musulmans, elle joua un rôle décisif dans les destinées de l’Europe féodale, fut une périphérie, parfois délaissée, du grand Empire espagnol, une île trop souvent oubliée par le régime des Bourbons préférant Naples à Palerme, elle devint une des protagonistes du Risorgimento italien et elle est aujourd’hui une région centrale de l’Italie sans laquelle il est impossible d’imaginer notre sœur latine.