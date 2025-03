Documentaire

En France, chaque joyau a sa légende et son fabuleux destin. Séduction, complots, corruption, à l’instar des pierres précieuses qui ont alimenté certaines intrigues de pouvoir, les bijoux ont souvent entretenu un lien étroit avec la grande histoire. Cartier, Boucheron, Chaumet, Van Cleef & Arpels et Mellerio, emblèmes de la haute-joaillerie française, maisons mondialement réputés, ouvrent leurs portes pour une visite dans les coulisses de la création et de la mémoire du bijou. Elles dévoilent ainsi des pièces spectaculaires et des archives méconnues qui abondent de détails jusqu’ici inconnus concernant les plus grands trésors de l’histoire.

