L’histoire de l’Egypte est gravée dans le sable et la pierre d’une civilisation mystérieuse et éblouissante ; l’histoire des monuments éternels, de trésors et de merveilles d’art et d’architecture ; histoire mouvementée d’un pays convoité et envahi pendant des siècles et qui dans le Moyen-Orient d’aujourd’hui tente de concilier le présent avec la splendeur passée de ses grands pharaons.
De la construction des pyramides aux trésors de la tombe de Toutankhamon, de la majesté des temples de Karnak et Louxor aux secrets de la Vallée des Rois, des intrigues de Cléopâtre aux campagnes de Napoléon, des califes de Bagdad aux sultans turcs, des conflits israélo-arabes aux accords de Camp David, du règne de Ramsès II à l’assassinat de Sadate, voici l’histoire de la brillante civilisation du Nil.