Documentaire

Et si, face au phénomène de résistance aux antibiotiques, les remèdes d’Al-Razi ou Avicenne pouvaient inspirer les médicaments de demain ? De Fès à Istanbul en passant par Strasbourg, ce documentaire accompagne des chercheurs qui explorent les manuscrits oubliés de la médecine arabe médiévale et testent les traitements qu’ils renferment.

Il y a plus de mille ans, une brillante civilisation unifiée par la langue arabe s’étendait de l’Espagne aux rives de l’Indus. Entre le VIIIe et le XIIIe siècle, au gré de son expansion territoriale, ses savants ont rassemblé et traduit les connaissances médicales issues de l’Antiquité, tout en les enrichissant de leurs propres découvertes. Au cours de cette période glorieuse, Geber, Al-Kindi, Al-Razi, Avicenne ou Averroès ont observé, expérimenté et comparé pour élaborer des milliers de remèdes, posant les bases de la pharmacologie moderne. Aujourd’hui, une équipe du CNRS pilotée par Pierre Fechter cherche à redonner vie à ce précieux savoir. Des spécialistes de l’histoire médiévale arabe épluchent les manuscrits anciens en quête de traitements prometteurs, lesquels sont ensuite reproduits en laboratoire par leurs collègues chimistes et biologistes. Les scientifiques espèrent ainsi trouver de nouvelles molécules pour lutter contre les bactéries qui résistent aux antibiotiques.

Entre deux mondes

Avec, pour fil rouge, la recréation d’un remède d’Avicenne contre une infection cutanée, ce documentaire met en lumière la redécouverte de ces pharmacopées millénaires, du déchiffrement des textes à la traque des ingrédients dans les médinas du Maghreb, et jusqu’aux résultats des tests biologiques. Entre aventure scientifique, archives et séquences d’animation, il ressuscite l’âge d’or du monde arabe et pose une question essentielle : pourquoi les apports de ces savants ont-ils été oubliés ? Au XIXe siècle, la révolution industrielle, les progrès de la médecine, centrés sur les molécules, et le « sentiment de supériorité » des Occidentaux vis-à-vis de l’Orient, à l’heure où ils colonisent ces territoires, ont détourné les scientifiques d’un héritage pourtant inestimable, dont les trésors pourraient servir de base à la fabrication de nouveaux médicaments.

Documentaire de Mathieu Schwartz et Anaïs Van Ditzhuyzen (France, 2025, 1h29mn) disponible jusqu’au 27/20/2026