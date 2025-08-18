Infographie | 4 infos insolites sur la Tour de Pise

Infographie

La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté architecturale mais surtout pour son incroyable inclinaison qui défie le temps. Pourtant, derrière son apparence fragile et son rôle de star touristique, elle cache des anecdotes étonnantes que peu de visiteurs connaissent vraiment.

Voici quatre faits insolites qui vous feront regarder ce monument d’un autre œil.

Elle n’a jamais été droite

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la Tour de Pise n’a pas commencé sa vie comme un édifice parfaitement vertical qui se serait ensuite affaissé. En réalité, son inclinaison a démarré dès les premiers étages, au XIIᵉ siècle, à cause d’un sol trop meuble composé de sable et d’argile.

Les architectes de l’époque ont tenté de corriger la pente en ajustant les étages suivants, mais cela n’a fait que donner à l’édifice sa silhouette si singulière qui attire aujourd’hui des millions de touristes.

Elle a failli s’écrouler dans les années 90

Dans les années 1990, la situation était critique. L’inclinaison de la Tour atteignait plus de 5 degrés, ce qui représentait un décalage de près de 4,5 mètres entre sa base et son sommet. Les autorités ont pris une décision radicale : fermer le site au public et lancer des travaux de stabilisation gigantesques.

Grâce à des opérations de renforcement et à l’extraction de terre du côté opposé à l’inclinaison, l’édifice a pu être redressé d’environ 43 centimètres. Ces travaux ont sauvé la Tour d’un effondrement quasi inévitable.

Elle n’est pas totalement creuse

Beaucoup de visiteurs pensent que la Tour de Pise n’est qu’un cylindre penché. En réalité, elle est dotée d’un escalier intérieur en colimaçon de près de 300 marches, permettant d’accéder au sommet et d’admirer une vue imprenable sur la ville de Pise et ses environs.

Ses murs, quant à eux, sont impressionnants : ils atteignent jusqu’à 4 mètres d’épaisseur à la base, garantissant une solidité qui a permis à l’édifice de résister aux siècles et aux tremblements de terre.

Elle continue de bouger… mais dans l’autre sens

Si la Tour de Pise est encore debout aujourd’hui, c’est parce que les ingénieurs qui l’ont stabilisée au début des années 2000 ont réussi à inverser légèrement sa tendance. Depuis 2001, l’édifice ne penche plus davantage, il se redresse même très lentement, à raison d’environ un millimètre par an.

Selon les experts, la Tour est désormais hors de danger et devrait rester stable pendant au moins deux siècles, ce qui rassure les amateurs d’histoire et les millions de visiteurs qui continuent de s’y presser chaque année.