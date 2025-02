Conférence

Dans le tumulte et la hâte incessante de l’actualité, il devient primordial d’exposer au grand public un état des connaissances fiables sur les migrations humaines d’hier et d’aujourd’hui. La migration est une réalité durable et régulière de l’histoire de l’humanité. Elle est à comprendre, au-delà des stéréotypes et des préjugés, comme une caractéristique des humains.

Cette conférence à deux voix rarement réunies – entre une paléoanthropologue et une sociologue – apporte des clés de compréhension pour une lecture accessible et renouvelée des migrations humaines. Ce dialogue interroge les contours d’un destin commun entre la lente et implacable dispersion de notre espèce, son installation sur des millénaires d’un continent à l’autre, et les migrations récentes, dans leur grande diversité et relative accélération dans un espace mondialisé.