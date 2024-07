Conférence

De tout temps, les hommes ont cherché à répondre à la question de leur origine et de leur destinée. Des récits mythologiques à la science-fiction, en passant par la Kabbale et les œuvres de Darwin, Lévi-Strauss, Vercors, Gould, Faulkner… les sources qui éclairent notre vision des origines de l’humanité sont multiples et ne se limitent pas aux travaux scientifiques.

Loin d’être une simple anthologie, cet ouvrage est l’occasion d’un dialogue inédit entre science et littérature, entre textes d’hier et chercheur/es d’aujourd’hui.

Paléontologues, anthropologues et paléoanthropologues, historien/nes et préhistorien/nes, auteurs de science-fiction, toutes et tous ont puisé dans leurs bibliothèques des extraits d’œuvres fondamentales et étonnantes. Ils nous en proposent aujourd’hui des relectures inédites, autant de variations qui retracent et prolongent les plus incroyables manières de raconter l’histoire de l’humanité.

