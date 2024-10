Documentaire



À partir du XVIIe siècle, des objets chinois éblouissent les rois de France et trouvent leur chemin dans le palais de Versailles. À l’inverse, les tapisseries et les instruments astronomiques français attisant la Chine de l’empereur Kangxi. Depuis des siècles, ces oeuvres tissent une relation unique entre les deux pays. En favorisant la fascination, l’imitation et la transformation, ces chefs-d’œuvre ont alimenté une conversation soutenue entre les deux cultures, suivant l’évolution de la morale et de la mode. Un échange nourri par des figures emblématiques et visionnaires, de Louis XIV à Charles de Gaulle, de l’arcade Huang (interprète du Roi Soleil) à Shen Fuzong, de Marie-Antoinette à Victor Hugo. À l’occasion d’une exposition au Musée du Palais (Pékin), ce film dresse quatre siècles de dialogue artistique entre l’Est et l’Ouest. Propulsé au cœur des décors grandioses – le château de Versailles, la Cité interdite, Jingdezhen (la « Capitale de la porcelaine ») – nous devenons des spectateurs privilégiés d’une série d’œuvres d’art raffinées et délicates.

Réalisation : Angèle Berland et Zhe Wang