Documentaire

De son accession au pouvoir en 1969 à sa chute en 2011, Mouammar Kadhafi a su jouer des intérêts des uns et des autres pour asseoir son pouvoir et s’y maintenir sur fond de guerre froide.

N’ayant pu réussir dans son ambition de réaliser l’unité des pays arabes, il s’est déclaré militant pro-palestinien et s’est mué en parrain du terrorisme international. Ennemi juré de l’Occident, il n’en est pas moins resté un allié courtisé, au nom de la lutte anti-terroriste, du pétrole et de la realpolitik.

Un film d’Antoine Vitkine

Une production Illégitime Défense