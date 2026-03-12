Chloé Merccion aborde un sujet capital : l’héritage arabe en Espagne.
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Cette conférence propose de faire le point sur la visibilité des personnes ayant vécu dans la servitude sur le...
Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...
L’idée de civilisation nous paraît si évidente que nous oublions que son émergence est récente, dans la seconde moitié...
En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Février 2022 : sous le regard interdit des observateurs internationaux, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis plus de 3 ans,...
L’histoire de la franc-maçonnerie est une fresque complexe, tissée de mystères, de fantasmes et de réalités politiques qui ont...
« Il y a une telle liberté dans l’air… Je suis comme un magicien concoctant des formules magiques. » Charles Lindbergh....
En 150 ans, la Société Générale a traversé trois guerres, 4 Républiques, une nationalisation, une privatisation. Cette banque qui...
Malgré la diffusion de certains éléments culturels japonais (les mangas, les sushis, les bonsaïs) et par la même occasion...
De Pearl Harbor à Hiroshima, d’une attaque foudroyante à une destruction éclair, de l’univers des Geishas à la puissance...
Pendant 30 ans, de 1880 à 1914, Paris est la capitale du monde. Pendant cette période florissante, une nouvelle...
Connaissez-vous l’origine du carnaval? Cette gigantesque fête où on défile déguisé sans souci des symboles. Selon les endroits les...
Jusqu’aux années 1830, le vignoble de Champagne s’inscrit dans un régime que l’on qualifierait volontiers de nos jours de...
L’expression « la position du missionnaire » tire son origine de contextes historiques et culturels précis, notamment liés à...
Peut-on faire l’histoire du reflet ? En historien de l’intime et de l’infra-ordinaire, Philippe Artières s’empare de la psyché en...
Stéphane Bern raconte le destin d’une femme pape que l’église elle-même a imaginée au 13e siècle, une papesse qui...
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C’est l’histoire d’un homme au double visage. Le timide docteur Bachar, qui a longtemps séduit l’Occident et promis de...
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