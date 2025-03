Podcast

Les gargouilles et les chimères, avec leurs formes fantastiques et parfois effrayantes, font partie intégrante du paysage architectural médiéval. Installées sur les cathédrales, les églises et autres édifices gothiques, ces sculptures suscitent à la fois l’admiration et la curiosité. Leur présence, loin d’être purement décorative, répond à des fonctions précises et reflète une symbolique profondément enracinée dans la pensée médiévale.