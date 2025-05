Documentaire

Découvrez l’histoire de Paris à travers les événements, les hommes et les femmes qui l’ont façonnée et en ont fait une capitale. Un incroyable voyage à travers le temps, alternant réalité virtuelle et technologie 3D, prise de vues aériennes et reconstitutions historiques grâce à une technologie innovante développée par Dassault Systèmes.

Réalisateur : Xavier LEFEBVRE