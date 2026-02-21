L’alcool a été introduit en Nouvelle-Calédonie par les Européens au XVIIIe siècle. Son utilisation a rapidement augmenté, provoquant des problèmes d’ivrognerie et de dépendance. Des mesures de réglementation ont été mises en place pour gérer ces problèmes, mais la question de l’alcool reste un défi persistant dans la société néo-calédonienne. Pour faire face à cela, les autorités ont mis en place des règles pour mieux contrôler la vente d’alcool et réduire les abus. Cependant, la question de l’alcool reste un sujet délicat. Il est important d’ouvrir la discussion pour trouver des solutions à ce que certains nomment un « fléau ».