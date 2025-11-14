Disponible jusqu’au 05/11/2026
Des femmes vikings à l’Islande et la grande grève des femmes en 1975, en passant par les premières colonies humaines, la société était peut-être plus égalitaire que nous le pensons. Certains pensent même qu’il existait autrefois un matriarcat. De fait, il existe des cultures dans lesquelles les femmes ont le pouvoir, comme chez les Moso en Chine. Alors, pourquoi le patriarcat s’est-il imposé ?