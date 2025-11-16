Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pérou : au cœur de l’empire Inca C’est pas sorcier embarque pour le Pérou et nous offre un numéro spécial de 52 minutes consacré à la...

Podcast La cathédrale de Chartres, une histoire millénaire Alors que nos regards sont tournés vers la réouverture de Notre-Dame de Paris au début du mois de décembre,...

Documentaire Femmes et hommes n’ont-ils jamais été égaux ? Disponible jusqu’au 05/11/2026 Des femmes vikings à l’Islande et la grande grève des femmes en 1975, en passant par les premières...

Podcast Les robots font peur… depuis le Moyen Âge L’intelligence artificielle et les robots vous font peur ? Rassurez-vous : cette angoisse est vieille comme le Moyen Âge....

Documentaire Qatar une dynastie à la conquête du monde Comment cet émirat tenaillé entre l’Arabie Saoudite et l’Iran a-t-il conquis sa place dans le concert des nations ?...

Podcast Derniers secrets du Vatican Depuis plus de quinze siècles – et sous sa forme actuelle depuis 1929 – la cité du Vatican est...

Podcast Thomas Jefferson, le président américain francophile Thomas Jefferson accède à la présidence des États-Unis en 1800, peu de temps après des années de révolution et...

Documentaire L’hécatombe des fous, retour aux anciens asiles L’une des pages les plus sombres de notre Histoire. Revenez sur les scandales concernant les personnes internées avec des...

Documentaire Les dessous de la construction du canal de Suez du début à la fin Il s’agit d’un projet de construction majeur, visant à doubler la largeur du canal de Suez et à approfondir...

Documentaire L’ombre d’un doute – Versailles, théâtre de l’Histoire Versailles n’est pas seulement un grand palais : c’est aussi le plus fascinant théâtre de l’histoire de France. Sur...

Documentaire Apocalypse et fin du monde : Histoire de la crainte la plus universelle A l’origine, Apocalypse est un mot grec qui veut dire “Révélation”. Le dernier livre de la Bible s’appelle ainsi....

Podcast Les Roosevelt : histoire d’une dynastie Les Roosevelt ont joué un rôle absolument fondamental dans la destinée de l’Amérique de la fin du XIXe siècle...

Conférence Les humains et le ciel : six mille ans d’histoire Depuis plus de six millénaires, les humains scrutent le ciel avec émerveillement, peur, curiosité et espoir. Ce lien entre...

Documentaire Châteaux de Vendée, marqueurs de l’histoire On peut lire toute l’histoire de la Vendée en observant ses châteaux ! Nous survolons notamment le château de...

Podcast La véritable histoire des gladiateurs La réalité des duels sanglants mis en scène par les Romains est très éloignée des idées reçues. Plus que...

Podcast Les Natchez, autopsie d’un massacre en Nouvelle-France Aujourd’hui méconnue, l’histoire coloniale de la Nouvelle-France a pourtant fait l’objet de romans. Celui de Chateaubriand, intitulé les Natchez,...

Podcast Naples, Sicile, Calabre : aux origines de la mafia Phénomène tentaculaire, violent et mystérieux, la mafia italienne effraie autant qu’elle fascine. Celle qu’on surnomme la pieuvre œuvre à...