L’expression « êtres nombreux » renvoie à une réalité fondatrice de l’histoire humaine : dès que les groupes grandissent, les rapports entre individus se complexifient, et c’est dans cette densification progressive des sociétés que s’enracine une grande part des inégalités entre les humains. Avant même l’apparition des structures politiques élaborées, les premiers regroupements humains ont dû faire face à une question essentielle : comment maintenir la cohésion lorsque le nombre augmente ? Plus une communauté s’étend, plus les risques de différenciation, de hiérarchisation et de domination s’intensifient.