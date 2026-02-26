Jamais diamant n’aura connu d’histoire plus exaltante. Rapporté d’Inde en 1668 par Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), il fut taillé par...
La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est sans aucun doute l’une des œuvres d’art les...
Nous sommes cernés par des objets qui nous donnent l’heure. Alors pourquoi porter une montre aujourd’hui ? Découvrez la grande histoire...
Franck Ferrand nous parle des Indiens d’Amérique et notamment des peaux rouges et des Sioux…
Fondée le 23 février 1947, l’ISO est une organisation internationale indépendante et non gouvernementale. Elle réunit des experts du...
La Mafia trouve ses origines en Sicile au XIXe siècle, née dans un contexte de pauvreté et de méfiance...
La légendaire Route de la soie a relié la Chine à l’Europe pendant plus de 1500 ans. Sacs à...
Le château de Chantilly, situé dans la région des Hauts-de-France, incarne plusieurs siècles d’histoire et d’élégance architecturale. Niché au...
Depuis des siècles, le Père Noël est devenu une figure emblématique des fêtes de fin d’année à travers le...
Plongez dans la destinée exceptionnelle de Napoléon Bonaparte, de ses premiers pas à Paris jusqu’à son exil à Sainte-Hélène....
Prenant comme point de départ la construction actuelle du mur israélien de sécurité séparant l’Etat hébreu de la Cisjordanie,...
L’une des choses que l’on dit aux enfants, c’est qu’il ne faut pas tricher et qu’il ne faut pas...
Depuis le début des débats sur la loi sur la fin de vie qui vient d’être votée, de nombreux...
L’histoire de la vision humaine est une épopée technologique qui s’étend sur plus de sept siècles, transformant un handicap...
De « l’épopée de Gilgamesh »,le grand mythe fondateur de l’humanité en passant par les grandes religions, l’auteure retrace via un...
Phénomène tentaculaire, violent et mystérieux, la mafia italienne effraie autant qu’elle fascine. Celle qu’on surnomme la pieuvre œuvre à...
Niger, Mali, Centrafrique, Burkina Faso… Tel un château de cartes qui s’écroule, le pré-carré français sur le continent africain...
Les corridors ténébreux de la capitale écossaise A Edimbourg, sous les pavés de la capitale écossaise, un monde souterrain...
Depuis 125 ans, la Tour Eiffel veille sur la capitale et rayonne à travers le monde. A l’origine éphémère,...
Au début du XIXe siècle, alors que la Révolution industrielle transforme l’Europe, la sidérurgie devient la clé de voûte...
