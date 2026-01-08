Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le soldat de l’Empire dans la bataille Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...

Documentaire La grande famine en Irlande Retour parfaitement documenté sur l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire de l’Europe : l’effroyable famine de 1845-1851...

Conférence Napoléon et la mer Napoléon Bonaparte et la mer entretiennent une relation complexe, marquée par des ambitions contrariées et des échecs stratégiques, mais...

Podcast De Louxor à Paris : le fabuleux destin de l’obélisque de la Concorde Depuis 1836, il trône au centre de la place de la Concorde à Paris… et plus personne ne se...

Podcast Le XIXe siècle a-t-il réinventé la nation ? Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2025 consacrés à la France, Storiavoce a enregistré trois émissions...

Podcast Qui était Elephant Man ? Elephant Man était le surnom de Joseph Merrick, un Anglais né en 1862 et atteint d’une maladie rare qui...

Podcast Pauline Kergomard, l’inventrice de l’école maternelle Comment est-on passé de la salle d’asile, gérée par des religieuses souvent autoritaires, à une école maternelle basée sur...

Article Martha Jane Canary, la vraie « Calamity Jane » Martha Jane Canary naît le 1er mai 1852 à Princeton (Missouri) d’un père mormon. Elle est alors l’aînée d’une...

Conférence Faut-il réhabiliter le Second Empire ? Le Second Empire et la figure de Napoléon III suscitent toujours passions et jugements contradictoires. Deux grands historiens dialoguent,...

Documentaire Wellington vs Napoléon En 1814, après 25 années de guerre, l’Europe semble enfin pacifiée. Napoléon est exilé sur lîle dElbe et les...

Documentaire Les grands voyages de l‘humanité – Les migrations modernes Au XIXe siècle, l’innovation technique et la révolution industrielle propulsent le monde dans une nouvelle configuration : celle des...

Podcast La commune de Paris La Commune de Paris, également connue sous le nom de la Commune de Paris de 1871, était un épisode...

Podcast Le XIXe siècle, aux origines du tourisme moderne ? Sylvain Venayre évoque la richesse des voyages au XIXe siècle et la façon dont ils ont façonné notre propre...

Podcast L’histoire de Dorothée de Lieven, la princesse diplomate Stéphane Bern raconte une princesse totalement oubliée, une épouse d’ambassadeur devenue une icône de la diplomatie européenne, lors des...

Documentaire L’autre Bonaparte S’il est un Bonaparte qui a compté en dehors de son frère Napoléon, c’est Joseph. Roi de Naples, roi...

Podcast Du citoyen au soldat de la Grande Armée En quinze ans, la Grande Armée napoléonienne a remporté davantage de victoires que n’importe quelle autre armée avant ou...

Documentaire Napoléon Bonaparte et la Bérézina La plus célèbre et la plus tragique des retraites militaires décryptée dans un documentaire animé de 30 minutes.

Documentaire L’histoire de l’électricité 2/3 Il y a tout juste deux cents ans, les scientifiques faisaient une découverte essentielle : l’électricité est liée à...