Conférence Une histoire du négoce en Vignoble Nantais En vignoble nantais, la place du négoce dans la commercialisation des vins a longtemps été considérable. De cet «...

Conférence Mais qui donc a inventé le Champagne ? Depuis deux siècles nombre d’historiens et de médias considèrent que le procureur de l’abbaye d’Hautvillers Pierre Pérignon est «...

Documentaire New York : ils sont sans limites !! Bienvenue à New York ! Cette ville, entre Hudson et East River, déploie ses cinq boroughs, ses ponts et...

Article Les mets préférés de quelques souverains de France Les cours royales de France ont toujours été des lieux de faste et de raffinement, notamment en matière de...

Documentaire Krachs : une histoire des crises boursière Krachs est un documentaire sur l’histoire de la finance et des crises qui l’ont secoué, de 1929 à nos...

Podcast Et le café conquit l’Amérique Avant de conquérir les palais européens et américains, le café a dû franchir des océans. Et c’est un homme,...

Documentaire L’adieu à la viande : la grande histoire des végétariens À travers les figures qui ont embrassé et défendu le végétarisme, ce documentaire propose une exploration de la longue et passionnante...

Article Comment Hawaï est-il devenu un État américain ? L’histoire de l’intégration d’Hawaï en tant qu’État américain est un récit fascinant marqué par des événements historiques, politiques et...

Podcast Le blé : une céréale au fondement des empires et des révolutions La guerre en Ukraine, le printemps arabe ou la montée du protectionnisme et du nationalisme au aux États-Unis :...

Documentaire L’histoire du tatouage à travers les ages Le tatouage est une pratique ancestrale, qui remonte aux origines des peuples de l’Antiquité. Cet art s’est répandu de...

Documentaire L’ombre d’un doute – Venise, la cité des sortilèges Loin des gondoles et autres clichés touristiques, Venise a été, pendant plusieurs siècles, une ville d’excès, de vices et...

Documentaire Noir Brésil On le sait peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde,...

Documentaire La Comédie Française La Comédie-Française, souvent surnommée la « Maison de Molière », est une institution théâtrale emblématique qui incarne l’excellence du...

Documentaire Le design du métro parisien de 1900 à nos jours Dans le métro, il y a de la place pour l’art aussi

Documentaire 2000 ans d’histoire japonaise Voici l’histoire vivante et en images d’un peuple surprenant qui n’a jamais oublié ses traditions et le code d’honneur...

Documentaire Toute l’Algérie du monde De la « décennie noire » du terrorisme jusqu’à la chute de Bouteflika, en passant par le 11-Septembre et les révolutions arabes,...

Documentaire Le secret du vote Mathilde Larrère, historienne des luttes et de l’émancipation politique, propose de retracer l’histoire du suffrage universel et du rituel...

Documentaire Fin du monde, pouvoirs surprenants et bien plus A découvrir des scénarios catastrophiques possibles de fin du monde. Les pouvoirs cachés des animaux et ceux du corps...

Conférence La Grande Guerre en poésie à travers l’oeuvre de G. Ungaretti Giuseppe Ungaretti (1888-1970) était sans doute l’un des plus grands poètes italiens du XXème siècle. Il était bilingue et...