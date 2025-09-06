Infographie | 4 infos insolites sur les épices

Infographie

Les épices font partie de notre quotidien culinaire, mais derrière leurs arômes et leurs couleurs se cachent des histoires surprenantes. Certaines ont façonné l’histoire, d’autres trompent même notre cerveau.

Voici quatre anecdotes étonnantes qui vous feront regarder vos épices autrement.

Le piment, une brûlure qui n’existe pas

Lorsque l’on croque dans un piment, la sensation de feu dans la bouche est bien réelle. Pourtant, il ne s’agit pas d’une chaleur physique. La molécule responsable, la capsaïcine, active en réalité les récepteurs de douleur de la langue.

Le cerveau croit alors que vous êtes en train de brûler, alors qu’il ne se passe rien de tel. C’est cette illusion qui rend les plats pimentés si intenses.

La cannelle, plus précieuse que l’or

Aujourd’hui, on la saupoudre sur un dessert sans y penser. Pourtant, dans l’Antiquité, la cannelle était si rare qu’elle valait plus cher que l’or.

Elle était utilisée comme parfum, comme offrande religieuse et même dans les rituels funéraires. Sa valeur provenait de sa rareté et des routes commerciales complexes nécessaires pour l’acheminer jusqu’en Europe.

Le safran, l’épice aux 150 000 fleurs

Le safran est connu comme l’épice la plus chère du monde, et ce n’est pas un hasard. Pour obtenir un seul kilo, il faut récolter à la main environ 150 000 fleurs de crocus sativus.

Chaque pistil est fragile, et la récolte doit se faire rapidement, souvent à l’aube, pour préserver son arôme. Cette patience et cette précision expliquent son prix élevé et son statut d’épice de luxe.

Le poivre, un or noir qui a déclenché des guerres

Dans l’Europe médiévale, le poivre n’était pas un simple assaisonnement : c’était une richesse. Il servait parfois de monnaie d’échange et était si convoité que son commerce a mené à des monopoles, des expéditions maritimes et même à des conflits.

Cette petite graine piquante a littéralement changé la carte du monde en influençant les routes commerciales.

