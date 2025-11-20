Ressources Dans la même catégorie

Documentaire New York : ils sont sans limites !! Bienvenue à New York ! Cette ville, entre Hudson et East River, déploie ses cinq boroughs, ses ponts et...

Podcast Edward Jenner, de la variole à la vaccination La variole est un fléau ! Edward Jenner, un médecin de campagne anglais du XVIIIème siècle, est considéré comme...

Documentaire Jimmy Somerville – Rebelle queer de la pop anglaise Retour sur la carrière d’un gamin de Glasgow devenu faiseur de tubes et porte-parole d’une génération décimée par le...

Podcast Alexander Fleming, la révolution des antibiotiques La découverte (accidentelle) de la pénicilline est une révolution ! Alexander Fleming comprend que les antibiotiques sont des armes...

Documentaire 4 juillet 1776, la Déclaration d’indépendance américaine Ce qui est célébré le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-Unis, votée par les délégués du Congrès continental...

Podcast Quel Roi n’a pris que deux bains dans sa vie ? On a parfois tendance à se gausser du manque supposé de propreté de certains grands personnages des temps passés....

Documentaire Les rois guerriers de Sibérie : l’histoire des Samoyèdes face aux Tsars russes Enfouie sous la glace pendant des siècles, une forteresse oubliée ressurgit et retrace l’histoire de la Sibérie. En Sibérie...

Documentaire Vauban C’est à Sébastien Le Prestre de Vauban que l’on doit la première citadelle de Vauban, réputée imprenable. Au cours...

Documentaire La révolution américaine Le 4 juillet 1776, la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique est signée à Philadelphie. Les treize colonies d’Amérique ont...

Podcast Lauzun fiancé Il a jeté son dévolu sur une des princesses les plus riches d’Europe , elle a refusé les mains...

Documentaire Le temps de l’usine | Le temps des ouvriers | Episode 1 Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde...

Podcast Qui était vraiment l’homme au masque de fer ? C’est l’un des prisonniers les plus célèbres de France… De son vivant, sous le règne de Louis XIV, des...

Documentaire Le Versailles secret de Marie-Antoinette Portrait intime de la plus célèbre reine de France, à travers la restauration du hameau du domaine de Trianon,...

Documentaire Michel-Ange, une vie de génie À regarder l’œuvre colossal de Michel-Ange, sculpteur, peintre, et architecte enfin, mais seulement à l’heure tardive où il se...

Podcast La véritable histoire du duc de Sully, le fidèle ministre d’Henri IV Le duc de Sully, né Maximilien de Béthune en 1560, est l’une des figures les plus emblématiques du règne...

Article Quelle était la raison derrière le maquillage blanc des visages des nobles ? Au cours de l’histoire, le maquillage a joué un rôle significatif dans la manière dont les individus expriment leur...

Documentaire Enquêtes archéologiques – Île de Pâques, le grand tabou Qu’est-il arrivé aux habitants de l’île de Pâques, les Rapa Nui ? Depuis des décennies, le débat fait rage...