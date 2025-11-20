Depuis deux siècles nombre d’historiens et de médias considèrent que le procureur de l’abbaye d’Hautvillers Pierre Pérignon est « le génial inventeur du Champagne ». Pourtant, plus récemment, d’autres historiens et médias sont tout autant affirmatifs pour attribuer cette découverte aux Anglais. Un examen approfondi du sujet permet de réfuter les arguments avancés par les uns et les autres. Et une enquête minutieuse, à partir des documents disponibles, démontre que l’invention du Champagne est une œuvre collective des Champenois qui ont conçu peu à peu, à partir de la fin du 17ième siècle, avec ingéniosité et persévérance, une méthode d’élaboration innovante.