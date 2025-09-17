La crise sanitaire aura conduit les Français à prendre conscience de l’importance du bien-être dans leur vie quotidienne. Un intérêt sur lequel les différents acteurs de l’esthétique professionnelle peuvent miser pour assurer la pérennité de leurs établissements, après des mois délicats. Leurs prestations sont à même de répondre à ce besoin, désormais devenu, pour beaucoup, impérieux. Nous allons tenter de vous décrire qui sont ces acteurs, quelles sont ces prestations réalisées actuellement et quels vont être les nouveaux services dont les Français seront friands demain.