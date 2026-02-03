Conférence

Les collections paléontologiques du Muséum compte plusieurs millions de spécimens. Les dinosaures viennent naturellement à l’esprit mais n’oublions pas la diversité des communautés d’arthropodes marins, échinodermes, bryozoaires, « poissons » comme les cœlacanthes, amphibiens, reptiles, micro-fossiles, etc.

Pour découvrir des fossiles de tous ces spécimens, les déserts sont des lieux privilégiés. Comment est-il possible de reconstituer les paléo-milieux et d’expliquer l’histoire des communautés au cours des temps géologiques à partir de ces quelques traces du passé ?

De même, l’observation de certains organismes actuels contribue à la compréhension des conditions paléo-environnementales, à l’image des micro-crustacés peuplant les milieux marins depuis environ 500 millions d’années. Quelles connaissances nous apporte la micropaléontologie sur leur diversité et leurs adaptations ? Quelles conditions extrêmes de milieux de vie peuvent être comparées aux conditions actuelles ?