Article Articulations qui craquent : entre science et mythes Le craquement articulaire est un phénomène sonore fascinant qui suscite souvent autant d’interrogations que d’inquiétudes. Qu’il s’agisse des doigts,...

Conférence L’athérosclérose L’athérosclérose représente aujourd’hui l’une des causes prédominantes de morbidité à l’échelle mondiale, agissant souvent comme un tueur silencieux au...

Conférence Dessine-moi un rêve : un voyage onirique et scientifique Mystérieux, fantaisistes, surprenants, effrayants ou réjouissants, les rêves intriguent tous les rêveuses et les rêveurs, mais aussi les scientifiques....

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...

Conférence Hypertension et cholestérol Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, lorsqu’il est en excès se dépose sur la paroi des artères, notamment...

Article Qu’est-ce que la xénotransplantation ? La xénotransplantation est peut-être un terme qui ne vous est pas familier. C’est la procédure de transplantation d’organes, de...

Conférence La science des rêves – Les rêves lucides Vous êtes endormi, en plein rêve, et pourtant vous restez conscient et vous pouvez même contrôler ce rêve :...

Conférence Voyage extraordinaire au centre du cerveau Votre cerveau, c’est votre identité, votre mémoire, vos sensations, vos sentiments, vos désirs, vos idées : Jean-Didier Vincent, le...

Conférence A la découverte de notre cerveau Notre cerveau est constamment en train de traiter l’information qu’il reçoit des différents organes sensoriels et doit réagir à...

Conférence Le pouvoir de la musique sur notre santé physique et mentale La musique suscite depuis ces dix dernières années un intérêt croissant auprès des neuroscientifiques qui étudient ses effets sur...

Podcast De quoi le sang est-il composé ? À quoi sert le sang ? Pourquoi est-il rouge (et non bleu) ? Combien de litres en avons-nous dans...

Documentaire Et si on faisait un bébé ? Difficile de trouver une personne qui ne se soit jamais interrogée sur son désir d’enfant. Qu’elle soit un homme,...

Conférence L’exercice physique, un médicament à large spectre ? Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...

Conférence Le cerveau pour allié en classe ? Cerveau, apprentissage et enseignement…Mieux connaître le cerveau peut-il nous aider à mieux enseigner et mieux apprendre? Nous sommes en...

Podcast Multitasking : l’impossible multitâche des hyperconnectés Combiner plusieurs activités numériques réduit nos performances et peut altérer nos capacités de concentration à long terme. Dans cet...

Documentaire Est-il vrai qu’on mourait jeune avant ? Les progrès de l’agriculture, de l’hygiène et de la médecine ont permis d’augmenter constamment l’espérance de vie moyenne au...

Podcast Histoire(s) de cerveaux Le cerveau, on en a tous un, mais est-ce que vous le connaissez bien ? Installez-vous confortablement dans le...

Documentaire C’est pas sorcier – Notre cœur; un muscle fragile Il n’est pas plus gros que le poing, mais il nous maintient en vie grâce à ses battements réguliers…...

Documentaire Enfants sur mesure Dans ce documentaire de «Spécial investigation», le journaliste Camille Le Pomellec sillonne la France et l’étranger afin d’ouvrir le...