Il est étonnant de constater que les limites entre la vie et la mort ne sont pas clairement délimitées. Il est donc difficile de déterminer avec précision, par exemple, la durée nécessaire à la mort pour survenir. Les avancées en neurosciences contemporaines permettent-elles d’explorer cette transition radicale ? Pourrons-nous un jour, grâce à ces avancées, comprendre comment notre cerveau perçoit le processus de la mort ?