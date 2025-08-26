Des chercheurs tentent de comprendre le fonctionnement et la fréquence des séismes pour prévoir les prochaines catastrophes.
Les mega tsunamis apparaissent lorsque l’énergie accumulée dans la roche depuis des siècles est libérée d’un coup, mais pourquoi...
Les déserts représentent divers écosystèmes, présents sur les sept continents. Connaissez-vous tous les types de déserts qui existent ?...
On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...
Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...
Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...
Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...
Le système volcanique le plus imposant et le plus actif de la planète se situe dans l´ouest des États-Unis....
L’Etna, en Sicile, est l’un des volcans les plus actifs au monde. Lorsqu’il entre en éruption, il crache d’énormes...
Collisions, fusions, tectonique des plaques, réactions chimiques ont façonné les minéraux depuis la naissance de la Terre. La plupart...
L’Ol Doinyo Lengaï est un stratovolcan de Tanzanie située dans la vallée du grand rift qui parcourt l’Afrique orientale...
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
Les continents naissent, grandissent et disparaissent. En suivant l’histoire des dérives continentales, cette série documentaire voyage aux quatre coins...
Ce film est le portrait de deux passionnés des gouffres de glace, l’explorateur-glacionaute Serge Aviotte, et le scientifique-glaciologue Luc...
Les tremblements de terre sèment le chaos. En quelques instants, des maisons, des villes, des régions entières sont détruites....
Malgré leur nom, les Terres Rares ou Lanthanides ne sont pas rares dans l’écorce terrestre. Longtemps restée discrète et...
Le Chili, c’est d’abord une mosaïque de paysages et de couleurs, constituée des maisons sur pilotis de l’île de...
Sujet de nombreuses études, le Grand Canyon pose toujours beaucoup de questions aux géologues. Rencontrez certains des experts qui...
Ingénieure géologue minier, spécialisée dans les risques environnementaux et sanitaires des filières minérales.
