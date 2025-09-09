Documentaire

Les paysages ont été façonnés depuis des millions d’années par les forces telluriques et l’érosion. Séismes, éruptions volcaniques, tempêtes font partie de ces phénomènes naturels qui transforment la planète.

En 2016, un tremblement de terre a détruit le village italien d’Amatrice. Ses ruines rappellent que la terre tremble tous les jours quelque part. A Etretat, des maisons ont été rasées à cause d’éboulements de falaises et cette érosion risque de s’accélérer avec le réchauffement climatique.

Rien n’est immuable comme le prouve la dérive des continents.

Tsunamis, tremblements de terre, tornades, éruptions volcaniques

Un film de Vincent Chatelain

Production: Eclectic Prod

©Ampersand