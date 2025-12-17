Podcast

Dans cette collection immersive, Franck Ferrand explore le règne hors norme de Louis XIV, des premières années marquées par la Fronde à l’apogée de Versailles, en passant par les guerres, la diplomatie et les passions du monarque. Un voyage au cœur du Grand Siècle, entre faste, rigueur monarchique et luttes de pouvoir, pour comprendre l’homme derrière la légende.

00:00 Introduction – Le destin exceptionnel de Louis XIV

06:15 La minorité du roi et la Fronde

14:42 Le début du règne personnel : rupture avec Mazarin

23:50 Versailles : le symbole d’un pouvoir absolu

34:05 Les grandes guerres de Louis XIV

45:12 Les femmes du roi : passions et politique

56:30 Le crépuscule du règne et la succession