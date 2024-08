Documentaire

Si Versailles nous était conté… à travers son mobilier ! Ce documentaire aux techniques novatrices fait revivre des pièces uniques qui racontent d étonnantes histoires. Voilà une affaire de rois, de reines et d illustres artisans, avec bien des secrets. Et un pari relevé : la reconstitution de certaines oeuvres disparues grâce à la magie des images de synthèse. Ce nouveau documentaire de Fabrice Hourlier (Napoléon, la campagne de Russie) traverse les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI pour nous entraîner à la découverte de six chefs-d oeuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Il nous dévoile notamment le faste du mobilier d argent du Roi-Soleil et son extraordinaire commode en écailles de tortue et entrelacs de laiton, une horloge astronomique, véritable miracle de sciences, ainsi que le meuble alors le plus emblématique de l artisanat français, conçu pour Louis XV : « le bureau du roi ». Sans oublier le mobilier aux épis et le grand serre-bijoux de la reine Marie-Antoinette, d une délicatesse inégalée.