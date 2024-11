Documentaire

La citadelle de Lille, construite entre 1668 et 1671 à la demande de Louis XIV, est une œuvre majeure de l’ingénieur et architecte militaire Sébastien Le Prestre de Vauban. Elle s’inscrit dans une stratégie militaire visant à protéger les nouvelles frontières du royaume après les guerres de conquête. Vauban, considéré comme l’un des plus grands ingénieurs militaires de l’époque, conçoit cette forteresse en réponse aux évolutions de l’art de la guerre, en intégrant des bastions et des remparts adaptés aux armes modernes de l’époque. Malgré la perte de sa fonction militaire, la citadelle de Lille reste un exemple d’architecture défensive exemplaire. Son design rigoureux et sa simplicité géométrique ont influencé de nombreux architectes contemporains. Aujourd’hui, elle est non seulement un témoignage du génie de Vauban, mais aussi un site historique et un lieu d’inspiration pour la conception architecturale moderne.

Réalisation: Stan Neumann