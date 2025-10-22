La Citadelle d’Arras est l’un des nombreux forts construits par Vauban, l’ingénieur militaire du roi Louis XIV. Ces forts ont été construits dans le but de protéger les frontières de la France contre les invasions étrangères. La citadelle d’Arras est un bel exemple de l’architecture militaire du XVIIe siècle et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 comme l’une des douze places fortes de Vauban.