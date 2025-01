Podcast

Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée par l’historienne Virginie Girod dans deux épisodes inédits. Mustafa Zemmouri, alias Estevanico, est originaire d’Azamor, une ville marocaine au sud de Casablanca, qui est aussi un comptoir portugais. À l’adolescence, Mustafa est vendu comme esclave à Andrès Dorantès, un Espagnol. En 1527, ce dernier décide de participer à une expédition de colonisation vers le nouveau monde. Il baptise alors Mustafa, qui devient Estevanico, car à l’époque, les musulmans ne sont pas censés s’engager sur un bateau. 5 bateaux et 600 colons prennent le large, direction la Floride ! Après une traversée de l’Atlantique houleuse, la flotte arrive finalement au large de la Floride. Les premières expéditions sont prometteuses : or, maïs, pommes de terre… Les conquistadors veulent en voir plus, et décident d’organiser une grande expédition pour explorer la région. Alors qu’Estevanico y prend part, il ne sait pas qu’une série de tragédies l’attend.