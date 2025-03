Podcast

Figure majeure de l’humanisme, Montaigne nous a livré une réflexion riche et percutante sur l’altérité. Alors que les colons européens débarquent en Amérique et y rencontrent les indigènes, ils voient en eux des barbares, et non des êtres humains à part entière. Or, pour Montaigne, il se pourrait bien que les vrais barbares ne soient pas ceux que l’on croit.