Infographie | 4 infos insolites sur les Mayas

Infographie

La civilisation maya fascine encore aujourd’hui par son raffinement, ses mystères et ses avancées spectaculaires. Souvent associée à ses temples impressionnants et à son calendrier complexe, elle recèle pourtant bien des détails étonnants qui sortent de l’ordinaire.

Voici quatre faits insolites, mais bel et bien réels, qui montrent à quel point ce peuple a marqué son époque par son originalité et sa créativité.

Des dents décorées comme bijoux

Chez les Mayas, l’esthétique corporelle tenait une place centrale, notamment parmi les élites. Certains nobles se faisaient limer les dents en pointe et y incrustaient de petites pierres précieuses comme la jade ou la turquoise.

Ce geste n’avait rien de médical : il s’agissait d’un signe de beauté et de prestige. Cette pratique, qui peut sembler étrange aujourd’hui, était un moyen d’affirmer son rang social et son appartenance aux hautes sphères de la société maya.

Les inventeurs du zéro

Bien avant l’Europe, les Mayas ont développé un système mathématique d’une grande précision. Dès le IVᵉ siècle, ils utilisaient un symbole en forme de coquillage pour représenter le zéro.

Cette innovation leur a permis de réaliser des calculs astronomiques complexes et de construire un calendrier d’une exactitude remarquable. Le zéro maya est l’un des tout premiers connus dans l’histoire des mathématiques, ce qui témoigne d’un niveau intellectuel avancé.

Un sport de balle aux enjeux rituels

Parmi les activités les plus emblématiques de la culture maya figurait le pok-ta-pok, un jeu de balle impressionnant. Les joueurs devaient faire passer une lourde balle de caoutchouc dans un anneau de pierre en utilisant uniquement leurs hanches, leurs genoux ou leurs coudes.

Mais ce sport allait bien au-delà du simple divertissement : il possédait une dimension sacrée. Dans certains cas, les perdants, voire les vainqueurs, pouvaient être offerts en sacrifice aux dieux, renforçant ainsi le lien entre sport, religion et destin.

Le chocolat des élites

Le cacao occupait une place de choix dans l’alimentation et la culture maya, mais il ne ressemblait pas au chocolat sucré que nous connaissons. Réservé à l’élite, il était consommé sous forme de boisson amère et épicée, souvent mélangée avec du maïs ou du piment.

Cette préparation revêtait une dimension rituelle et symbolisait la force et l’énergie vitale. Le chocolat maya, bien plus qu’un simple breuvage, était un véritable marqueur social et spirituel.