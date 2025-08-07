Podcast

Embarquez pour un voyage au XVIIe siècle, au cœur de l’histoire de Blaise Pascal, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux parties. Né en 1623 en Auvergne, Blaise Pascal est originaire d’une famille de juristes. Très vite, son père remarque que Blaise est doté d’une intelligence remarquable. À seulement 11 ans, il déchiffre déjà le théorème d’Euclide, célèbre mathématicien du IV siècle avant J.C. Pour stimuler son esprit de génie, Blaise Pascal intègre l’Académie Mersenne, une société savante où des érudits échangent au sujet des sciences, de l’histoire ou des lettres. Son esprit continue d’épater son entourage. À 18 ans, il invente “la pascaline”, l’ancêtre de la calculatrice. Le jeune mathématicien ne s’arrête pas là. Bientôt, il s’intéresse au vide, et entame des recherches sur l’existence de la pression atmosphérique, jusqu’alors inconnue.

ABONNEZ-VOUS pour plus de vidéos : http://bit.ly/radioE1

LE DIRECT : http://www.europe1.fr/direct-video