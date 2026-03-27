Documentaire

Pourquoi François Ier a-t-il fait bâtir Chambord, ce chef-d’œuvre gigantesque surgissant au milieu des marais du Val de Loire ? Ce documentaire fascinant explore les mystères du plus grand château de la Renaissance française, entre ambition politique, symboles religieux, architecture visionnaire et pouvoir royal. Grâce aux archives, aux recherches historiques, aux images colorisées et aux nouvelles technologies, le film révèle un Chambord bien plus complexe qu’un simple château de chasse.

De la victoire de Marignan à l’influence de Léonard de Vinci, en passant par les emblèmes cachés, l’escalier à double révolution, les références chrétiennes, la pensée humaniste et les ambitions impériales de François Ier, ce documentaire propose une lecture inédite de Chambord. Un voyage captivant au cœur de la Renaissance, de ses mythes, de ses secrets et de l’un des monuments les plus énigmatiques de l’histoire de France.



Un documentaire de Catherine Ulmer-Lopez