Conférence

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’État royal en France surveille, contrôle et observe avec acuité les littoraux pour des raisons tant militaires qu’économiques. Les données des grandes inspections du littoral commandées par les ministres de la Marine sont conservées entre autres dépôts, aux Archives Nationales. Ces enquêtes doivent faire l’objet d’une contextualisation englobante pour en comprendre le sens et les résultats. L’inspection du littoral à l’époque moderne qui prolonge l’expérience médiévale de la chevauchée, répond le plus souvent et formellement à un triptyque thématique : décrire, évaluer, contrôler. Soit précisément : décrire les côtes, les havres et les ports, évaluer l’activité, le potentiel fiscal et militaire, contrôler les acteurs et le fonctionnement des structures juridico-administratives et l’application des normes et des lois communes au littoral. Nous présenterons une grande inspection effectuée à la veille de la Révolution française sur l’ensemble des littoraux, de Dunkerque à Antibes, dont la richesse informative est exceptionnelle. Conçue et commencée en Bretagne en 1781, l’enquêteur l’achève sur la façade méditerranéenne en 1785. De ce grand parcours littoral et des observations soigneusement consignées dans des procès-verbaux naissent des projets de réforme de l’activité maritime et littorale et la refonte de la grande ordonnance de Marine de Colbert promulguée un siècle plus tôt. Dans les pas d’un enquêteur royal au siècle des Lumières, entre pragmatisme et softpower, que nous apprend le passé sur la gestion et la gouvernance du littoral ?