Documentaire

Derrière le tarot se cachent une pensée philosophique et les arts de la Renaissance italienne. Un voyage passionnant dans le passé pour décrypter les mystères d’un jeu de cartes séculaire. Instrument privilégié de la cartomancie, encore utilisé aujourd’hui par les diseuses de bonne aventure, le tarot de Marseille exerce depuis des siècles un puissant pouvoir de fascination. Ses vingt-deux étranges figures d’atouts semblent poser autant d’énigmes. Que signifient-elles ? Qui les a créées ? Dans quel but ? Le film explore l’histoire secrète de ces cartes, à travers la Florence des Médicis, l’art de Botticelli et la philosophie de Platon. Au fil de l’enquête, le jeu énigmatique se révèle être le véhicule d’un enseignement ésotérique d’ancienne sagesse. Celui de Marsile Ficin, l’un des plus grands philosophes de la Renaissance, féru d’astrologie et qui dirigea l’Académie néoplatonicienne de Florence.Envoûtements Rythmé, fourmillant d’anecdotes et visuellement envoûtant, ce documentaire explore les bibliothèques, musées, châteaux et autres églises abritant des trésors de la Renaissance italienne et de l’Antiquité grecque. Dans un voyage aux allures de thriller, Philippe Truffault et Christophe Poncet nous emmènent en Hongrie, à Paris, à Berlin, et bien sûr, à Florence. S’offre ainsi à nos yeux une fresque botticellienne que l’on croyait disparue à jamais, retrouvée dans les profondeurs d’un château hongrois. Des ouvrages vieux de plusieurs siècles sont exhumés. De grands noms de la Renaissance italienne sont invoqués… Une plongée spirituelle et artistique dans un âge d’or révolu.

Réalisation : Philippe Truffault

© ARTE France – MEDIA ENTREPRISE – 2015