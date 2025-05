Podcast

Née en Espagne en 1601, peu de jours avant la naissance de Louis XIII, Anne d’Autriche est partie à l’âge de 14 ans épouser le jeune prince afin d’entretenir les liens entre les deux royaumes de part et d’autre des Pyrénées. Sa vocation était alors de donner un héritier à la couronne de France. Le destin en décida autrement : la vie d’Anne d’Autriche est tellement riche qu’elle aurait pu être l’héroïne de plusieurs romans. Elle fut à la fois une femme rejetée par son mari, une reine soupçonnée d’intelligence avec l’ennemi, une régente absolue selon l’expression de Voltaire, et une mère aimante qui donna tout pour son fils Louis XIV dans un temps de crise : la Fronde. Le grand historien Joël Cornette lui consacre une biographie qui, « par-delà les polémiques et les dénigrements dont on l’a souvent accablée, la restitue telle qu’elle fut. En majesté. »