Article L’épopée de Miyamoto Musashi, le légendaire maître des samouraïs japonais Miyamoto Musashi est sans doute l’un des noms les plus emblématiques de l’histoire du Japon. Né en 1584 dans...

Conférence Le miracle Spinoza « A bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre....

Podcast Catherine et Jeanne : reines maudites d’un siècle d’or Filles d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, Catherine et Jeanne ont été des reines maudites. Les deux sœurs...

Podcast Ils ont fondé les États-Unis : comment les Anglais ont colonisé l’Amérique Entrée tardivement dans la course aux colonies, l’Angleterre doit se contenter de territoires plus froids et dépourvus d’or :...

Podcast Les agents secrets de Louis XIV Pendant son règne, il a développé un réseau d’espionnage pour surveiller les affaires intérieures et étrangères de son royaume....

Podcast Elisabeth Bathory, la comtesse sanguinaire C’est peut-être la plus grande criminelle de tous les temps : Elisabeth Bathory vivait en Hongrie, à l’époque de...

Documentaire François 1er – Les Rois et Reines de France Découvrez l’incroyable histoire du roi à la salamandre, vainqueur de la bataille de Marignan et amoureux des bords de...

Documentaire Henri IV I Quelle Histoire Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...

Article L’exploration du Mississipi par Robert Cavelier de la Salle Une grande rivière s’étend du nord au sud, si loin que les Illinois n’ont jamais entendu parler de sa...

Documentaire Montesquieu Le Baron de Montesquieu, avec ses fameuses « Lettres persanes », a marqué les esprits et les manuels scolaires....

Documentaire Le siège de La Rochelle de 1627 Documentaire fiction sur l’histoire du siège de La Rochelle (1627-1628) où, après une année de blocus, les Huguenots ont...

Documentaire Noir Brésil On le sait peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde,...

Documentaire L’enfance de Napoléon Napoléon Bonaparte, une figure éminente de l’histoire, reste profondément enraciné dans l’histoire et le paysage de la Corse-du-Sud, l’île...

Documentaire A la découverte du tatouage ! L’explorateur James Cook a fait la découverte des tatouages et a importé cette technique à son retour !

Article Bête du Gévaudan : enquête sur les mystères et les théories La Bête du Gévaudan est une énigme fascinante qui a marqué l’histoire de la France au XVIIIe siècle. Entre...

Documentaire Vauban C’est à Sébastien Le Prestre de Vauban que l’on doit la première citadelle de Vauban, réputée imprenable. Au cours...

Podcast Les Médicis Les Médicis étaient une puissante et influente famille italienne qui a joué un rôle central dans la vie politique,...