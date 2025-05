Podcast

Véritable choc traumatique, la rencontre des Amérindiens avec les Espagnols a lieu à un moment particulier de l’histoire impériale des Incas : celui du conflit entre les deux frères Huascar et Atahualpa pour la succession de Huayna Capac. Cette guerre, qui dure trois ans (1529-1532), facilite naturellement les desseins espagnols de domination. La mort d’Atahualpa en 1537 et la prise de Cusco constituent dès lors un tournant de la conquête. Pourtant, voir dans cette conquête une rupture entre un monde d’avant et un monde d’après est une thèse remise en cause par une historiographie soulignant, au contraire, les éléments de continuité.