Franck Ferrand nous plonge au coeur de l’histoire des mousquetaires, popularisés par Alexandre Dumas à travers son grand roman...
Le XVIIIe siècle est marqué par un mouvement de pensée symbolisé par une volonté « d’éclairer » l’Humanité :...
Cette conférence vous emmène en août 1785 pour plusieurs années à bord des navires La Boussole et L’Astrolabe pour...
Le 23 mai 1533, l’archevêque fraîchement désigné de Canterbury, Thomas Cranmer, préside le tribunal qui prononce le divorce d’Henri...
Louis XV demeure sans doute l’une des figures les plus énigmatiques et paradoxales de l’histoire de France. Surnommé le...
L’image de François Ier, dans les sources qui lui sont contemporaines jusqu’aux historiens romantiques, est celle d’un roi-chevalier, de...
L’histoire de Jean-Baptiste Lulli en France commence avec son arrivée à l’âge tendre de treize ans, une étape fondamentale...
Cent trente ans avant la Révolution française, le roi Charles Ier d’Angleterre est décapité devant ses sujets. Retour sur...
Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques. Un documentaire de Jacques Vichet
À regarder l’œuvre colossal de Michel-Ange, sculpteur, peintre, et architecte enfin, mais seulement à l’heure tardive où il se...
La légende veut qu’Henri IV ait souhaité que chaque Français puisse manger une poule au pot le dimanche. Si...
Portrait de Buffon, un encyclopédiste passionné par les sciences de la nature. Un documentaire de Visites Privées
Personnage emblématique de l’histoire européenne du dix-septième siècle, George Villiers, premier duc de Buckingham, demeure l’une des figures les...
Sans l’aide de Malinche, une esclave amérindienne devenue la traductrice d’Hernan Cortés, les Espagnols auraient-ils pu conquérir le Mexique ?...
Élisabeth Ire, née le 7 septembre 1533 au palais de Placentia à Londres, morte le 24 mars 1603 au...
Ils naviguaient sous le pavillon de la tête de mort – en tant qu’ennemis autoproclamés de l’humanité entière. Les...
La découverte du peuple aztèque par les conquistadors au XVIe siècle a marqué la fin de leur empire et...
Fille d’Henri VIII (1509-1547) et de Catherine d’Aragon, sa première épouse, Marie Tudor voit le jour dans une période...
Issu de la branche cadette de la famille Bourbon, Louis-Philippe d’Orléans naît en 1747. Sous le règne de Louis...
Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 après un règne de 72 ans, en public, avec le même panache...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site