Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Henri IV I Quelle Histoire Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...

Documentaire La citadelle Vauban d’Arras La Citadelle d’Arras est l’un des nombreux forts construits par Vauban, l’ingénieur militaire du roi Louis XIV. Ces forts...

Documentaire La construction du château de Versailles par Louis XIV Le château de Versailles incarne à la perfection l’ambition démesurée de Louis XIV, aussi connu sous le nom de...

Podcast Les fermiers, la classe sociale oubliée Qui étaient les fermiers d’Ancien Régime ? À la fois agriculteurs, gestionnaires et négociants, ils devaient avoir un œil...

Documentaire Les pirates étaient toujours des méchants ? Ils naviguaient sous le pavillon de la tête de mort – en tant qu’ennemis autoproclamés de l’humanité entière. Les...

Conférence La Loire et le sucre de Louis XIV à la révolution La Loire, fleuve emblématique de la France, joue un rôle central dans le commerce et la circulation des marchandises...

Podcast Louis XIV Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l’apogée de la monarchie absolue en France. Né en 1638, il accède...

Conférence Histoire de la Chine à l’époque de Louis XIV Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable...

Article Montcalm : la mort pour rien Au-delà des mers d’Europe, la rivalité séculaire entre la France et l’Angleterre, souvent surnommée la « perfide Albion », se transposa...

Conférence Espions et agents secrets au temps de Louis XV Au Siècle des Lumières, espions et agents secrets agissent dans l’ombre. En Europe et dans les colonies, près des...

Article 4 infos insolites sur les Mayas La civilisation maya fascine encore aujourd’hui par son raffinement, ses mystères et ses avancées spectaculaires. Souvent associée à ses...

Documentaire La jeunesse de Bonaparte (1769 – 1795) Dès l’âge de 9 ans, Napoléon part étudier à l’École royale militaire de Brienne-le-Château. Ses professeurs perçoivent déjà en...

Conférence La Corse dans la géopolitique de la France du 16e et 18e siècle La Corse occupe une place singulière dans la géopolitique de la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle,...

Podcast Voyager en Europe au temps des Lumières Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le tourisme de masse s’est imposé comme une industrie nocive pour les...

Podcast Jean Bart, corsaire du roi Jean Bart était un célèbre corsaire français du XVIIe siècle qui a acquis une réputation légendaire en tant que...

Documentaire L’ombre d’un doute – L’agent secret d’Eon Le chevalier d’Eon est l’un des personnages les plus fascinants du XVIIIe siècle. Membre du secret du roi, une...

Podcast La mort de Molière Malgré la renommée des pièces de Molière, on ne sait pas grand-chose de la vie du dramaturge. Il n’a...

Podcast La peste de Marseille au XVIIIe siècle Au printemps 1720, Marseille est une ville et un port florissants. Malgré la mise en place d’un protocole sanitaire...