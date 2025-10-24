Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...
La Citadelle d’Arras est l’un des nombreux forts construits par Vauban, l’ingénieur militaire du roi Louis XIV. Ces forts...
Le château de Versailles incarne à la perfection l’ambition démesurée de Louis XIV, aussi connu sous le nom de...
Qui étaient les fermiers d’Ancien Régime ? À la fois agriculteurs, gestionnaires et négociants, ils devaient avoir un œil...
Ils naviguaient sous le pavillon de la tête de mort – en tant qu’ennemis autoproclamés de l’humanité entière. Les...
La Loire, fleuve emblématique de la France, joue un rôle central dans le commerce et la circulation des marchandises...
Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l’apogée de la monarchie absolue en France. Né en 1638, il accède...
Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable...
Domination, violence, profit : le système criminel de l’esclavage a marqué l’histoire du monde et de l’humanité. Au fil...
Au-delà des mers d’Europe, la rivalité séculaire entre la France et l’Angleterre, souvent surnommée la « perfide Albion », se transposa...
Au Siècle des Lumières, espions et agents secrets agissent dans l’ombre. En Europe et dans les colonies, près des...
La civilisation maya fascine encore aujourd’hui par son raffinement, ses mystères et ses avancées spectaculaires. Souvent associée à ses...
Dès l’âge de 9 ans, Napoléon part étudier à l’École royale militaire de Brienne-le-Château. Ses professeurs perçoivent déjà en...
La Corse occupe une place singulière dans la géopolitique de la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle,...
Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le tourisme de masse s’est imposé comme une industrie nocive pour les...
Jean Bart était un célèbre corsaire français du XVIIe siècle qui a acquis une réputation légendaire en tant que...
Le chevalier d’Eon est l’un des personnages les plus fascinants du XVIIIe siècle. Membre du secret du roi, une...
Malgré la renommée des pièces de Molière, on ne sait pas grand-chose de la vie du dramaturge. Il n’a...
Au printemps 1720, Marseille est une ville et un port florissants. Malgré la mise en place d’un protocole sanitaire...
Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, est sans conteste l’une des figures les plus emblématiques de l’âge...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site