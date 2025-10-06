À la veille de Noël 1588, au château de Blois, deux anciens amis, deux Henri s’affrontent pour le cœur...
La robe noire portée par les avocats est un symbole fort et chargé d’histoire qui remonte à plusieurs siècles....
En 1529, le moment est venu de rétablir la paix. François Ier a été capturé et emprisonné à la...
À la fin du XVIe siècle, dans un Japon convulsé par la guerre civile, Tokugawa Ieyasu parvient à assujettir...
L’histoire de Los Angeles commence bien avant l’arrivée des colons européens, avec des terres initialement occupées par deux grandes...
C’est un Empire africain, riche et puissant entre le XVème et le XVIIème siècle ! Également appelé Empire du...
Le duc de Marlborough, John Churchill, fut l’une des figures militaires les plus marquantes de l’histoire britannique et européenne...
Il est l’un des fondateurs de notre démocratie moderne grâce à son concept de contrat social. Pour lui, l’homme...
Tony Liégois est parti à la rencontre de l’homme qui fait revivre les senteurs du Versailles de Marie-Antoinette. À...
Fred décide de devenir apprenti fou et quoi de mieux que de remonter le temps pour rencontrer le plus...
Mars 2000. Franck Goddio est à Palawan, pour sa sixième fouille de jonque Chinoise aux Philippines. A deux miles...
Louis XIV a marqué de façon indélébile l’histoire de France. Entre guerres et rayonnement culturel, il a placé le...
Visites privées vous propose de partir sur les traces de Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette. Ce virtuose de la...
Catherine II de Russie, souvent surnommée « Catherine la Grande », est l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire russe....
Stéphane Bern nous entraîne à la rencontre de la célèbre Madame du Barry, l’un des destins les plus extraordinaires...
Au XVIIe siècle, Anglais et Hollandais se sont affrontés dans de mémorables batailles navales. Dans la seconde moitié du...
En compagnie d’Isabelle Fernandes, de l’université Clermont-Auvergne, Franck Ferrand nous raconte la reine Mary – reine de France, puis...
Alors qu’il effectue des recherches dans les archives, Mathieu da Vinha, découvre un document inédit et unique : la...
La traite des fourrures propulse le développement économique et géographique de la Nouvelle-France. La recherche du gain va pousser...
La vie du célèbre astronome et de sa compagne Anna Schilling, aux prises avec l’obscurantisme d’une Église rejetant les...
