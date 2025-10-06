À la veille de Noël 1588, au château de Blois, deux anciens amis, deux Henri s’affrontent pour le cœur du peuple de France. D’un côté, le roi Henri III ; de l’autre, Henri de Lorraine, duc de Guise et chef de la Ligue catholique. Dans les appartements royaux, réputés inviolables, un piège mortel se referme… attisant le feu des guerres de religion. Revivez l’assassinat du Duc de Guise et préparez-vous au noël le plus sanglant du XVIe siècle.