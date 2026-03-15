Conférence

Le XVIIIe siècle est marqué par un mouvement de pensée symbolisé par une volonté « d’éclairer » l’Humanité : Les Lumières. Philosophes, scientifiques et hommes politiques vont travailler au rassemblement et au développement des connaissances accessibles au public. C’est à cette période qu’est notamment publiée la fameuse Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

Cet élan pour la connaissance s’étend jusqu’au monde du vin où s’affirme la figure du connaisseur à la recherche des meilleurs vins et capable de les apprécier. Vin de Malaga, de Champagne, de Tokaj ou du Médoc se retrouvent ainsi dans les caves des élites des Lumières.

Cette conférence, animée par Philippe Meyszie, propose de s’interroger sur le choix des vins, leurs saveurs et la manière de les boire à cette époque. On y verra notamment comment le goût du vin possède une forte dimension sociale, s’inscrit dans les évolutions de l’art culinaire et permet de saisir la dimension historique des critères de la qualité.