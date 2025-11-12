Podcast

Et si une princesse oubliée, née au cœur de Versailles, avait été cachée du monde… parce que sa peau n’était pas blanche ? Dans cet épisode fascinant, Franck Ferrand explore l’étrange destinée de la « mauresse de Moret », une religieuse noire mystérieusement respectée et protégée par Louis XIV lui-même.

À travers archives, témoignages et rumeurs de cour, l’affaire nous plonge dans les arcanes d’un secret royal : fille cachée du roi ? Enfant illégitime de la reine Marie-Thérèse ? Ou simple légende savamment entretenue ? L’enquête est ouverte.